Нужен диалог для 4 класса из восьми- девяти предложений на тему:" Любимая книга". с использованием не более десяти слов

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1.у меня есть любимая книга про то как прекрасная девушка потеряла туфельку.Конечно Золушка! 2.у меня есть книга она очень интиресна.там красивые картинки .конечно это Золушкау 3.я люблю эту книгу из за того что она поучительна и интересная