Слово к какой части речи относится слово зирнистым
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Слово к какой части речи относится слово зирнистым
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Определение выраженное прилагательным....
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