Слово к какой части речи относится слово зирнистым

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Слово к какой части речи относится слово зирнистым
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Автор: Гость
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Гость:
Определение выраженное прилагательным....
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