Какая , с вашей точки зрения,сохраняемая информация имеет наибольшее значение для всего человечества,для отдельного человека ? 2)

Гость: Гость:

Для человечества имеет наибольшее значение информация, содержащая новые полученные знания в этом веке, новые произведения искусства, а также всё, что связано с нашей культурой. Потому что это очень важно, передать наши знания другим поколениям и рассказать о культуре нашего времени. Для отдельного человека скорее важны его личные данные. Хотя многие люди тоже хранят информацию о своей жизни, а потом передают её другому поколению для того чтобы у семьи была история.