Какая , с вашей точки зрения,сохраняемая информация имеет наибольшее значение для всего человечества,для отдельного человека ? 2)
Информатика
Какая , с вашей точки зрения,сохраняемая информация имеет наибольшее значение для всего человечества,для отдельного человека ? 2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для человечества имеет наибольшее значение информация, содержащая новые полученные знания в этом веке, новые произведения искусства, а также всё, что связано с нашей культурой. Потому что это очень важно, передать наши знания другим поколениям и рассказать о культуре нашего времени. Для отдельного человека скорее важны его личные данные. Хотя многие люди тоже хранят информацию о своей жизни, а потом передают её другому поколению для того чтобы у семьи была история.
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