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Көрікбай зачение слова
Қазақ тiлi
Көрікбай зачение слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корикбай означает типа красавец!
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