Сумма двух чисел 96.а разность 18.найдите эти числа
Математика
Сумма двух чисел 96.а разность 18.найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
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96+18:2=57 96-57=39 Ответ: 57 и 39
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