Написать числовую и математическую модель следующей задачи. Дан класс, найти средний бал за n- количество уроков
Информатика
Написать числовую и математическую модель следующей задачи. Дан класс, найти средний бал за n- количество уроков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть n- число от 1 до 5 (оценки), тогда их сумма равна n1+n2+n3+n4+n5+n6+...+nN Пусть N - количество оценок, которая равна индексу в n, тогда сумма nN/N= Средняя оценка за N уроков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська мова
Математика