Написать числовую и математическую модель следующей задачи. Дан класс, найти средний бал за n- количество уроков

Информатика
Написать числовую и математическую модель следующей задачи. Дан класс, найти средний бал за n- количество уроков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть n- число от 1 до 5 (оценки), тогда их сумма равна n1+n2+n3+n4+n5+n6+...+nN Пусть N - количество оценок, которая равна индексу в n, тогда  сумма nN/N= Средняя оценка за N уроков
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