Відредагуйте словосполучення : холодна боржомі, рожеве фламінго, старовинне форт??піано .
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Відредагуйте словосполучення : холодна боржомі, рожеве фламінго, старовинне форт??піано .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рожевий фламінго,холодний боржомі,старовинний фортепіано.
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