Пожалуйста!!! Помогите Срочно!!!! Какую роль в настоящее время призваны играть Воор??женные силы Российской Федерации для обеспечения национальной безопасности?

Другие предметы
Пожалуйста!!! Помогите Срочно!!!! Какую роль в настоящее время призваны играть Воор??женные силы Российской Федерации для обеспечения национальной безопасности?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Защиту границ между странами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Перепишите предложения. объясните знаки препинания при стечении союзов, а также другие знаки препинания. союзы заключите в овал. н.е. жуковский, ...
Ответить
Математика
На какие числа делится: сумма 39*53+39*17,кроме числа 39?
Ответить
История
Преобразования Петра Первого были подготовлены его предшественниками( 3 доказательства этого)Заранее спасибо!!!
Ответить
Литература
Помогите кто писал басни кроме Крылова и сами произведения
Ответить
Математика
Прочитай найди предложение с прямой речью расставь карандашом необходимые знаки препинания вставь буквы на месте пропусков выпишы сначала предложен...
Ответить