Пожалуйста!!! Помогите Срочно!!!! Какую роль в настоящее время призваны играть Воор??женные силы Российской Федерации для обеспечения национальной безопасности?

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Пожалуйста!!! Помогите Срочно!!!! Какую роль в настоящее время призваны играть Воор??женные силы Российской Федерации для обеспечения национальной безопасности?

Автор: Гость