Помогите кто писал басни кроме Крылова и сами произведения

Литература
Помогите кто писал басни кроме Крылова и сами произведения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эзоп: "Лисица и виноград", "Волк и Ягненок", "Муравьи и Цикада". Лев ТОЛСТОЙ: Волк и Журавль, Волк и Кобыла, Галка и Голуби, Голова и Хвост змеи, Два товарища Михалков С.: Смешная фамилия, Грибы, Аисты и лягушки
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