Помогите кто писал басни кроме Крылова и сами произведения

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Эзоп: "Лисица и виноград", "Волк и Ягненок", "Муравьи и Цикада". Лев ТОЛСТОЙ: Волк и Журавль, Волк и Кобыла, Галка и Голуби, Голова и Хвост змеи, Два товарища Михалков С.: Смешная фамилия, Грибы, Аисты и лягушки