Преобразования Петра Первого были подготовлены его предшественниками( 3 доказательства этого)Заранее спасибо!!!

История
Преобразования Петра Первого были подготовлены его предшественниками( 3 доказательства этого)Заранее спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Традиционная модель Московского царства, которую наследовал Пётр I от своих предшественников 2)Армия была прежней 3)Государственные указы оставались прежними

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