Преобразования Петра Первого были подготовлены его предшественниками( 3 доказательства этого)Заранее спасибо!!!
История
Преобразования Петра Первого были подготовлены его предшественниками( 3 доказательства этого)Заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Традиционная модель Московского царства, которую наследовал Пётр I от своих предшественников 2)Армия была прежней 3)Государственные указы оставались прежними
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прочитай найди предложение с прямой речью расставь карандашом необходимые знаки препинания вставь буквы на месте пропусков выпишы сначала предложен...