Решите уравнение z+2 11/52=7 5/39
Математика
Решите уравнение z+2 11/52=7 5/39
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
z +2 11/52 = 7 5 /39z= 278 / 39 - 115/52 z= 1112/156 = 59/12 = 4 11/12
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