Пожалуйста найдите начальную форму местоимений в этом тексте!:1)с орфограммой-не и ни в приставках отрицательных местоимений ;2)с орфограммами-дефисами;3)с орфограммами-пробелами;4)с орфограммами-контактами. (н..)(для)кого (не)...
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Пожалуйста найдите начальную форму местоимений в этом тексте!:1)с орфограммой-не и ни в приставках отрицательных местоимений ;2)с орфограммами-дефисами;3)с орфограммами-пробелами;4)с орфограммами-контактами. (н..)(для)кого (не)секрет, (н..)(для)чьего взгляда, (кое)какой вопрос, (не)(в)ком быть уверенным, (н..)чем (не)занимался, (не)кого просить, (н..)(при)каких остоятельствах, чьё(либо) мнение, какая(нибудь) причина, каким(то) утром, (н..)чей дом, (у)(не)которых людей, что(то) (не)досказанное, (не)чего спорить, (кое)кто (не)согласен, (не)что (не)выразимое. Нравится Ответить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не для кого не секрет, не для чьего взгляда, кое-какой вопрос, не в ком не может быть уверен
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