1) 3 согласов,управ,примыкание 2)3 прмиера на СИС и СГС
Русский язык
1) 3 согласов,управ,примыкание 2)3 прмиера на СИС и СГС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) согласование - тёплая осень,читающий мальчик,мой взгляд управление- иду к другу,встречаю тебя,кофта из шерсти примыкание- очень красивый, говорил улыбаясь, цвет хаки 2)сис- она хороший врач, она казалась весёлой, нас было четверо сгс- я начал решать задачу по геометрии, я люблю читать, мы закончили этот раздел по русскому языку
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