Помогите решить задачу разными способами: Бегемот может съесть за день 60 кг трав??, а слон 300 кг. Сколько тонн травы требуется бегемоту и слону за 10 дней?

Гость: Гость:

1) 300 * 10 = 3000 (кг) - съест слон за 10 дней 2) 60 * 10 = 600 (кг) - съест бегемот за 10 дней 3) 300 + 600 = 3600 (кг) - съест слон и бегемот за 10 дней Ответ: 3600 кг = 3 т 600 кг 1)60+300=360 (кг) - в день бегемоту и слону вместе. 2)360*10=3600 (кг) =3 т 600 кг-бегемоту и слону на 10 дней. Ответ: 3 т 600 кг