Попробуй последние четыре слова жили в квартире сорок четыре сорок четыре веселы?? чижа ты попробуй последние четыре слова изменить по падежам не ошибись
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Попробуй последние четыре слова жили в квартире сорок четыре сорок четыре веселы?? чижа ты попробуй последние четыре слова изменить по падежам не ошибись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сорока четырех веселых чижа (р .п)
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