СРОЧНО!!! 1. Какие были занятия у средневековых крестьян? 2. Быт средневековых кре??тьян (жилище, еда, одежда) 3. Условия жизни средневековых крестьян (правила) 4. Права и обязанности средневековых крестьян ЗАРАНЕЕ БЛАГОДА...
История
СРОЧНО!!! 1. Какие были занятия у средневековых крестьян? 2. Быт средневековых кре??тьян (жилище, еда, одежда) 3. Условия жизни средневековых крестьян (правила) 4. Права и обязанности средневековых крестьян ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Занятия - ну они занимались ремеслом чаще всего, а так же фермерством. Быт - (нам рассказывали) маленькие деревянные домики, потрепанная одежда, ели то, что давал феодал.
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