Розповидне речення прошу 1 розповидне речення!!!
Українська мова
Розповидне речення прошу 1 розповидне речення!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сьогодні на уроці вчитель розповів нам багато цікавих і повчальних приказок та прислів'їв
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