Сформируйте теорему, обратную первому признаку равенства треугольника, и докажите ее
Геометрия
Сформируйте теорему, обратную первому признаку равенства треугольника, и докажите ее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если два треугольника равны, то две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника.
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