Сформируйте теорему, обратную первому признаку равенства треугольника, и докажите ее

Геометрия
Сформируйте теорему, обратную первому признаку равенства треугольника, и докажите ее
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если  два треугольника равны, то две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Как бог називал человека в произведение гёте "фауст"
Ответить
Українська мова
Скласти 4-ри речення з однорідними членами речення
Ответить
Алгебра
7,4+2*(-3,2) найдите значение выражение
Ответить
Литература
Нужен диалог для 4 класса из восьми- девяти предложений на тему:" Любимая книга". с использованием не более десяти слов
Ответить
Литература
Напишите, пожалуйста, краткую характеристику Маши Троекуровой. Срочно.
Ответить