Хорошие и Плохие качества Бори Збандуто (чудак из 6Б)

Литература
Хорошие и Плохие качества Бори Збандуто (чудак из 6Б)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошие он был пеонером вожатым а плохие врал родителям
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