Помоги разобрать главные и второстепенные члены предложения

Литература
Помоги разобрать главные и второстепенные члены предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри. Я летаю. Здесь будет только главные члены. Я подлежащее, летаю сказуемое. Я летая криво спустя 2 года. Криво обстоятельство, спустя 2 года тоже. Вроде объяснила ®
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