РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! В словах с шипящим на конце обозначьте орфограммы. В??тавьте, где надо, пропущенные буквы. Кулич.. свеж.., распахнёш.. настеж.., нареж..те калач.., исправ..те брош..,назнач..те несколько встреч..,...

Русский язык
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! В словах с шипящим на конце обозначьте орфограммы. В??тавьте, где надо, пропущенные буквы. Кулич.. свеж.., распахнёш.. настеж.., нареж..те калач.., исправ..те брош..,назнач..те несколько встреч.., борщ.. горяч.., несёш..ся вскач.., обжеч.. кирпич.., бородач.. широкоплеч.., ударить наотмаш.., с крыш.. дач.., забываеш.. гореч.. неудач.., приготов..те кулеш.., упадёш.. навзнич.., ёж.. колюч.., увлеч..ся решением задач.., выходиш.. замуж.., коснёш..ся клавиш…
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кулич свеж распахнешь настежь нарежьте калач исправьте брошь назначьте несколько встреч борщ горяч несёшься вскач  обжечь кирпич бородач широкоплеч ударит наотмашь с крыш дач забываешь горечь неудач приготовьте кулеш упадёшь навзничь ёж колюч увлечься решением задач выходишь замуж коснёшься клавиш
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