Сочините пожалуйста балладу на тему первый снег.

Гость: Гость:

Утро я еще спал но что то меня разбудило. Свет в окно свецится что это. Встав я пошел на кухню заварить кофе.В окне снег первый идет снег закричал я и побежал звонить друзьям. Ребята там на улице снег первый снег. Мы видели пошли гулять ок ща выду мы гуляли доцемна. Так и прошел день когда выпал первый снег.!!!