Сочините пожалуйста балладу на тему первый снег.
Литература
Сочините пожалуйста балладу на тему первый снег.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утро я еще спал но что то меня разбудило. Свет в окно свецится что это. Встав я пошел на кухню заварить кофе.В окне снег первый идет снег закричал я и побежал звонить друзьям. Ребята там на улице снег первый снег. Мы видели пошли гулять ок ща выду мы гуляли доцемна. Так и прошел день когда выпал первый снег.!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пользуясь толковым словарём выясни значения данных слов .Составь с ними словосоч??тания,запиши. ПРИБЫВАТЬ-ПРЕБЫВАТЬ,ПРИСТУПИТЬ-ПРЕСТУПИТЬ,ПРИТВОР...