Заполни таблицу: Множитель 3718,1205,5,......,4,3581. Множитель 0,2,......,4,2500,6 Значение произведения .....,......,2520,1628,......,......

Математика
Заполни таблицу: Множитель 3718,1205,5,......,4,3581. Множитель 0,2,......,4,2500,6 Значение произведения .....,......,2520,1628,......,......
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Множитель                            Множитель                       Произведение    16                                             12                                      192     24                                            25                                      600    18                                             31                                      558     45                                            22                                      990
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