Определите массу осадка,образующего при взаимодействии с избытком раствора хлор??да меди(II) . Реакцию please только напишите.

Химия
Определите массу осадка,образующего при взаимодействии с избытком раствора хлор??да меди(II) . Реакцию please только напишите.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СuCI₂ + H₂S = CuS↓ + 2HCI
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