РЕШИТЕ В СТОЛБИК! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15:1,8 Знак : это деление.
Математика
РЕШИТЕ В СТОЛБИК! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15:1,8 Знак : это деление.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15,0:1,8=здесь до бесконечности решать можно.Реши обычными дробями 14 10/10 - 1 8/10=13 2/10
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