Решите действие 3924:26

Математика
Решите действие 3924:26
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3924:26=50.92 Или же ≈ 60
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