Помогите пожалуйста! Даны слова: оқа, түйме, сылдырлақ, теңге, шекпен. и нужно написать что они значали раньше и что значят сейчас на казахском. Если будет правильно поставлю решение лучшим.

Қазақ тiлi

Помогите пожалуйста! Даны слова: оқа, түйме, сылдырлақ, теңге, шекпен. и нужно написать что они значали раньше и что значят сейчас на казахском. Если будет правильно поставлю решение лучшим.

Автор: Гость