Помогите пожалуйста! Даны слова: оқа, түйме, сылдырлақ, теңге, шекпен. и нужно написать что они значали раньше и что значят сейчас на казахском. Если будет правильно поставлю решение лучшим.
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста! Даны слова: оқа, түйме, сылдырлақ, теңге, шекпен. и нужно написать что они значали раньше и что значят сейчас на казахском. Если будет правильно поставлю решение лучшим.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бир адамга олениндеге создер гой ия туйме-илгек, кимге тагатын зат тенге акша)))
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