Периметр прямоугольника равен 34 см, одна его сторона на 3 см больше другой. Вычисли площадь прямоугольника

Математика

Периметр прямоугольника равен 34 см, одна его сторона на 3 см больше другой. Вычисли площадь прямоугольника

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