Периметр прямоугольника равен 34 см, одна его сторона на 3 см больше другой. Вычисли площадь прямоугольника
Математика
Периметр прямоугольника равен 34 см, одна его сторона на 3 см больше другой. Вычисли площадь прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одна сторона х см, тогда другая х+3, значит P=2х+2х+6 34=2х+2х+6 28=4х х=7 одна сторона 7см другая 7+3=10 см
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