Заполните таблицу "Революции 1848-1849гг. в Европе" по схеме: дата, страна, революционн??е преобразования, результаты.
История
Заполните таблицу "Революции 1848-1849гг. в Европе" по схеме: дата, страна, революционн??е преобразования, результаты.
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1848. Франция. Установление гражданских прав и свобод. Результат: всеобщее избирательное право, избрание Наполеона III и установление второй империи.1848-1849. Германия. Объединение Германии, устранение феодальных пережитков, установление гражданских прав и свобод. Результаты: принятие конституции в ряде германских государств, создание общегерманского парламенита.1848-1849. Ломбардия и Венеция. Свержение австрийского гнета, установление гражданских прав и свобод, устранение феодальных пережитков, затем - объединение Италии. Результат: полное поражение революции.1848-1849. Австро-Венгрия. Устранение феодальных пережитков, установление гражданских прав и свобод и национальные движения за независимость. Результаты: поражение революции, принятие "Откроированной конституции", военная диктатура
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