Сочинение по картине В. М. Васнецова " Иван - Царевич на Сером волке" План.1. Художник - сказочник2. Волшебный лес.3. Главные герои.4. Добро побеждает зло.
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Сочинение по картине В. М. Васнецова " Иван - Царевич на Сером волке" План.1. Художник - сказочник2. Волшебный лес.3. Главные герои.4. Добро побеждает зло.
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Знаменитый русский художник Виктор Михайлович Васнецов является непревзойдённым мастером фольклорной и исторической живописи. Широко известны его живописные произведения «Витязь на распутье», «Алёнушка», «Богатыри» и многие другие. Картина «Иван-царевич на Сером Волке» была написана В. М. Васнецовым в 1889 году по сюжету известной русской народной сказки, строчки из которой невольно вспоминаются при просмотре картины: «Помчался серый волк с Иваном — царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой — синие леса мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом заметает… » Глядя на картину, зритель словно погружается в волшебный мир, оказавшись рядом с главными героями сказки: Иваном-царевичем и Еленой Прекрасной, которые скачут на Сером Волке подальше от владений злого царя. Сидя на своём верном друге, Иван-царевич крепко и бережно обнимает Елену Прекрасную. На нём красивый кафтан из дорогой парчи, подпоясанный зелёным кушаком, чёрные перчатки с узором, красная шапочка на голове и красивые красные сапоги. У Ивана-царевича серьёзное выражение лица. Его большие глаза тревожно всматриваются вдаль: нет ли за ними погони? Не отнимет ли злодей его счастье? За спиной у главного героя виднеется меч: добрый молодец всегда готов встать на защиту. Рядом с ним сидит Василиса Прекрасная — русская красавица с длинными вьющимися русыми волосами, которые развеваются на ветру. Она одета в красивое светло-голубое шёлковое платье с золотой отделкой рукавов и нижней части одежды. Шею красавицы украшают жемчужные бусы. На ногах у неё красивые сафьяновые сапожки. Её голову покрывает красивая шапочка, украшенная драгоценными камнями. Девушка положила голову на грудь своего спасителя, у неё задумчивый взгляд. Царевна отдала свою судьбу в руки Ивана-царевича и смиренно сложила руки перед собой. Образ Василисы Прекрасной был написан художником со своей племянницы — Натальи Анатольевны Мамонтовой. Серый Волк изображён в движении. Он несётся что есть духу, чтобы его не догнали. Уши сказочного персонажа прижаты к голове, язык выглядывает из огромной зубастой пасти, но глаза не выражают злобу. Сильные лапы оторвались от земли, чтобы сделать очередной длинный прыжок через болото. Герои сказки изображены на фоне пейзажа. Видно, что их путь проходит через старый лес. Вековые деревья обросли зелёным мхом, их кора полопалась и местами оторвалась. Лес мрачен и страшен, он символизирует злые силы, окружившие главных героев. Вокруг непроходимая чаща. Корявые тёмные ветви мешают беглецам. Красивые белые кувшинки, растущие на болоте и нежно-розовые цветы старой яблони с ярко-зелёными листочками, символизируют надежду на спасение и счастливый конец. Картина выполнена в контрастных тонах: тёмные краски леса являются символом злых сил, тревоги и опасности. Главные герои живописного произведения написаны яркими светлыми красками — это добрые, светлые силы. Борьба добра со злом непременно закончится победой первого, как традиционно завершаются все русские народные сказки. В. М. Васнецов в картине «Иван-царевич на Сером Волке» создал волшебный мир русской народной сказки. Перечитывая Ивана-царевича и серого волка, непременно вспоминается это произведение живописи, которое остаётся в памяти неразрывно связанное с русской народной сказкой. Вот выбери что тебе надо, надеюсь ты получишь 5, Удачи )))
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