Частное 27 увеличить на частное чисел 36 6
Математика
Частное 27 увеличить на частное чисел 36 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 36÷6=6 2) 27+6=33 вот и все, в уме можно посчитать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр прямоугольника равен 34 см, одна его сторона на 3 см больше другой. Вычисли площадь прямоугольника
Қазақ тiлi
Казахский язык нужно перевести текст әңгімеден алынған сөйлемдерді көшіріп жазы??дар барыс септігі жалғанғаң сөзді тауып астын сызыңдар
История
Заполните таблицу "Революции 1848-1849гг. в Европе" по схеме: дата, страна, революционн??е преобразования, результаты.