Частное 27 увеличить на частное чисел 36 6

Математика
Частное 27 увеличить на частное чисел 36 6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 36÷6=6 2) 27+6=33 вот и все, в уме можно посчитать
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