На высокой берёзке пристроилась стайка воробьёв снегирей синиц. Произвести синтаксический разбор выделенного предложения
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На высокой берёзке пристроилась стайка воробьёв снегирей синиц. Произвести синтаксический разбор выделенного предложения
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На высокой берёзке пристроилась стайка воробьёв ,снегирей ,синиц. (Повест. , невоскл. , прост.,двусост. , инверс., распр. , ослож. однород. част.речи) [=-]
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