Помогите пожалуйста а то завтра в школу идти срооочно прямо сейчас? ОГРОМНОЕ СПАС??БО☝

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Помогите пожалуйста а то завтра в школу идти срооочно прямо сейчас? ОГРОМНОЕ СПАС??БО☝

Автор: Гость