Прямоугольный параллелипипед со сторонами основания aсм и b см и высотой 20 см имее?? объем 120см в кубе выразить формулой зависимость b от a . Почему эта зависимость является обратной пропорциональностью? какова область опреде...
Математика
Прямоугольный параллелипипед со сторонами основания aсм и b см и высотой 20 см имее?? объем 120см в кубе выразить формулой зависимость b от a . Почему эта зависимость является обратной пропорциональностью? какова область определения этой функции? постройки график
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть а-длина,b-ширина,с-высота прямоугольного параллелепипеда. Тогда объем вычислzется по формуле V=abc. Так как с=20см, а V=120см .куб. То 120=20ab.Отсюда ab=120: 20; ab=6. Выразим отсюда b через а. Тогда b=6/a. Это обратная пропорциональная зависимость. Графиком которой служит гипербола,расположенная в 1 и 3 координатных четвертях. Составим таблицу
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