Помогите вставить окончания!

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Помогите вставить окончания!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
о победе к черемухе для азбуки в метель на службу у фляшки у березки о березе без строчки на строчке без печки в памяти о море в долине без паниеи
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