Срочно!!!!!!!!!!!!!!Надо поставить где нужно коэффициенты,чтобы уровнять левую и праву?? сторону.

Химия
Срочно!!!!!!!!!!!!!!Надо поставить где нужно коэффициенты,чтобы уровнять левую и праву?? сторону.
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