Срочно!!!!!!!!!!!!!!Надо поставить где нужно коэффициенты,чтобы уровнять левую и праву?? сторону.

Химия

Срочно!!!!!!!!!!!!!!Надо поставить где нужно коэффициенты,чтобы уровнять левую и праву?? сторону.

Автор: Гость