Ребят в общем расскажите как А.С.Пушкин жил в Лицее?
Литература
Ребят в общем расскажите как А.С.Пушкин жил в Лицее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учился нормально конечно не идиально. Жил и выполнял дз в маленькой,тесной комнатушке. Был большой хулиган.
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