Назовите те свойства воды которые связаны с его нагревания и охлаждением
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Назовите те свойства воды которые связаны с его нагревания и охлаждением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При охлаждении вода сжимается, при нагревании вода расширяется
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