Сколько проедет автомобиль за 10 минут и едет со скоростью 45 км в час
Физика
Сколько проедет автомобиль за 10 минут и едет со скоростью 45 км в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10/60 = 1/6 часа S=vt=45/6 примерно равно 7.7 км
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