4 любых предложения на тему ЗДОРОВЬЕ!

Русский язык
4 любых предложения на тему ЗДОРОВЬЕ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веди здоровый образ жизни! Чтобы быть здоровым, по утрам нужно делать зарядку. Ешь фрукты и овощи, и тогда ты станешь бодрым и здоровым. Не стоит играть только в пассивные игры, чтобы быть здоровым.
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