Гость: Гость:

Интересные факты о не обычных жуках. Существует около 400 тыс. известных видов жуков. Каждое четвертое из всех животных это жук. Насекомые разделены на 32 отряда, из которых самым многочисленным считаются жуки (Coleoptera), относящихся к 125 семействам, включающим 500 000 видов. Самый широкий ареал обитания из жуков У японского жука (японский хрущ, черный майский жук) Popillia japonica. Этот южно-азиатский жук в 1916 году был завезен в США, где расплодился по всей территории (особенно им поражен восточные штаты). Взрослые жуки кормятся 300 видами диких и культурных растений (в том числе и на плодовых деревьях). Яйца откладывает в торф, личинки питаются корнями травянистых растений, причиняя ущерб сельскохозяйственным культурам. К 1930- м гг. ущерб от жука был настолько высок, что были предприняты меры по заражению жука бактериями B. Popilliae («молочная болезнь»). Это крупный жук длиной 7,5 – 12,5 см в длину, голова и надкрылья коричневато-зеленоватые, по бокам брюшка двенадцать белых волосков. Лапы длинные с мощными крючками. Взрослые жуки активны на протяжении 3-4 недель с конца июня до середины июля, продолжительность жизни 4-6 недель. Самки и самцы летят на запах друг друга, феррамоны вырабатывают оба партнера. В июле-августе самка роет ямку в почве на глубине 5-10 см, откладывает яйца.