Составить слова по алфавиту Абажур, комунекативный, яблоко, ритм, паперть, телефон, бить баклуши, лист, мальдивские острова, геперрбола, тайная вечеря, ретарический вопрос, спустя рукава, малая война, закупать, Эйнштейн, метафо...
Литература
Составить слова по алфавиту Абажур, комунекативный, яблоко, ритм, паперть, телефон, бить баклуши, лист, мальдивские острова, геперрбола, тайная вечеря, ретарический вопрос, спустя рукава, малая война, закупать, Эйнштейн, метафора, молодёжьm Бетховенm Нью-Джерси, аллергия, бить чело, скреплять.
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