Помогите пожалуйста помогите какие слова надо поставить вместо многоточий

Английский язык
Помогите пожалуйста помогите какие слова надо поставить вместо многоточий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например ты в магазине a banana some apple's juice но последние не точно
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