Как изменится сопротивление проволоки если одновременно увеличить в 3 раза ее длину и диаметр

Физика
Как изменится сопротивление проволоки если одновременно увеличить в 3 раза ее длину и диаметр
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=пи * r^2(радиус)=  пи*(d/2)^2 (диаметр) = пи*d^2/4 R=p (удельное сопротивление) * l/S R1=p*l/пи*d^2/4 R2=p*3l/пи*3^2d^2/4=p*3l/пи*9d^2/4 R2/R1=3/9=1/3 Ответ: сопротивление уменьшится в 3 раза.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста помогите номер 255
Ответить
Литература
Составить слова по алфавиту Абажур, комунекативный, яблоко, ритм, паперть, телефон, бить баклуши, лист, мальдивские острова, геперрбола, тайная веч...
Ответить
Английский язык
Помогите с английским пж преобразуйте слова
Ответить
Биология
Интересные факты о не обычных жуках.
Ответить
Обществознание
Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к экономике индустриальной цивилизации. 1) интенсивность; 2) общинн...
Ответить