Как изменится сопротивление проволоки если одновременно увеличить в 3 раза ее длину и диаметр
Физика
Как изменится сопротивление проволоки если одновременно увеличить в 3 раза ее длину и диаметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=пи * r^2(радиус)= пи*(d/2)^2 (диаметр) = пи*d^2/4 R=p (удельное сопротивление) * l/S R1=p*l/пи*d^2/4 R2=p*3l/пи*3^2d^2/4=p*3l/пи*9d^2/4 R2/R1=3/9=1/3 Ответ: сопротивление уменьшится в 3 раза.
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