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3(5-х)-х(х+2)=х(1-х)+(-2)(4-х)+7
Алгебра
3(5-х)-х(х+2)=х(1-х)+(-2)(4-х)+7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-3х-2х-2=х-х-8+х+7 -3х-2х-х-х+х=-8+7-15+2 -6х=-14/:(-6) х=20
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