Почему безличные глаголы так называются? выпишите сначала глаголы,которые обозначают явления или состояние природы азатем те которые обозначают состояние человека его переживания вечереет,лихорадит (не) спиться хочется морозит ...

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Почему безличные глаголы так называются? выпишите сначала глаголы,которые обозначают явления или состояние природы азатем те которые обозначают состояние человека его переживания вечереет,лихорадит (не) спиться хочется морозит думается рассветает живется смеркается нездоровиться знобит(не)верится дышится работается

Автор: Гость