Сочинение на тему: Как я пошла с родителями в театр. Заранее спасибо!
Литература
Сочинение на тему: Как я пошла с родителями в театр. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В пятницу мама мне сказала что она купила 4 билета пойдем в кинотеатр утром в субботу я проснулась раньше всех погладила свою новую красивую юбку и кофту я с родителями пошла в кинотеатр.там я посмотрела много забавных и познавательных мультиков и фильмов послушала сказки и смотрела как играли спектакль с куклами узнала многое в следующий раз я ещё раз пойду туда мне там очень понравилось
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