Помогите решить: На вершине горы, возвышающейся на 784 5/12 м над уровнем моря, поставлена башня высотой 38 1/25м. На крыше башни стоит громоотвод, высота которого равна 3 4/5м. На какой высоте над уровнем моря находится шпиль ...

Математика
Помогите решить: На вершине горы, возвышающейся на 784 5/12 м над уровнем моря, поставлена башня высотой 38 1/25м. На крыше башни стоит громоотвод, высота которого равна 3 4/5м. На какой высоте над уровнем моря находится шпиль этого громоотвода?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
784 5/12+38 1/25+3 4/5=826 9/100 м Ответ: 826 9/100 м
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