Помогите решить: На вершине горы, возвышающейся на 784 5/12 м над уровнем моря, поставлена башня высотой 38 1/25м. На крыше башни стоит громоотвод, высота которого равна 3 4/5м. На какой высоте над уровнем моря находится шпиль ...

Математика

Помогите решить: На вершине горы, возвышающейся на 784 5/12 м над уровнем моря, поставлена башня высотой 38 1/25м. На крыше башни стоит громоотвод, высота которого равна 3 4/5м. На какой высоте над уровнем моря находится шпиль этого громоотвода?

Автор: Гость