Какой известный вам песню Мы записали в форме наталье частот звуков которые воспроизводят исполняющие идет певец учтите что мы не отразили длительность звуков и округление до целого значения частот звуков

Химия

Какой известный вам песню Мы записали в форме наталье частот звуков которые воспроизводят исполняющие идет певец учтите что мы не отразили длительность звуков и округление до целого значения частот звуков

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