Какой известный вам песню Мы записали в форме наталье частот звуков которые воспроизводят исполняющие идет певец учтите что мы не отразили длительность звуков и округление до целого значения частот звуков
Химия
Какой известный вам песню Мы записали в форме наталье частот звуков которые воспроизводят исполняющие идет певец учтите что мы не отразили длительность звуков и округление до целого значения частот звуков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Песня Людвига Ван Бетховен
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