При угадывании числа в диапазоне от 1 N было получено 9 бит информации. Чему равно N?

Информатика
При угадывании числа в диапазоне от 1 N было получено 9 бит информации. Чему равно N?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=2^i, i=9, N=2^9=512 , числа находятся в диапазоне от 1 до 512
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